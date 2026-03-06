6日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数731、値下がり銘柄数698と、値上がりが優勢だった。



個別では東京衡機<7719>がストップ高。Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、コメ兵ホールディングス<2780>、ビーピー・カストロール<5015>、日本坩堝<5355>、ダイニチ工業<5951>など24銘柄は昨年来高値を更新。シダー<2435>、サンコール<5985>、マツモト<7901>、アルメディオ<7859>、ＡＩメカテック<6227>は値上がり率上位に買われた。



一方、アストマックス<7162>、フォーバル<8275>が昨年来安値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、光陽社<7946>、地盤ネットホールディングス<6072>、ＭＲＫホールディングス<9980>、重松製作所<7980>は値下がり率上位に売られた。



