　6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　203443　　 -18.1　　　 51840
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39200　　 -26.4　　　　4621
３. <1321> 野村日経平均　　 24079　　 -45.4　　　 57830
４. <1360> 日経ベア２　　　 20764　　 -25.2　　　 113.6
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15526　　 -17.6　　　 61680
６. <1540> 純金信託　　　　 13344　　　10.5　　　 24495
７. <1615> 野村東証銀行　　 12383　　 -28.5　　　 599.5
８. <1579> 日経ブル２　　　 11522　　 -33.1　　　 558.5
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　9510　　　24.1　　　　4135
10. <1306> 野村東証指数　　　9488　　 -35.7　　　　3903
11. <1542> 純銀信託　　　　　6601　　 -26.9　　　 38120
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　5424　　 -35.7　　　　3302
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4614　　 -51.5　　　　5752
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4548　　 -25.6　　　 839.3
15. <1489> 日経高配５０　　　3515　　 -42.0　　　　3178
16. <1330> 上場日経平均　　　3111　　 -47.9　　　 57910
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　3063　　 -51.2　　　 57630
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　2991　　　 0.3　　　241100
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2869　　　-8.8　　　 79500
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2598　　 -25.7　　　　 186
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2545　　 -51.2　　　 381.0
22. <200A> 野村日半導　　　　2264　　 -37.7　　　　3191
23. <1356> ＴＰＸベア２　　　1914　　 -28.2　　　 140.0
24. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1901　　　19.4　　　 65110
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1864　　　 5.3　　　 74250
26. <2038> 原油先Ｗブル　　　1733　　　-3.4　　　　2095
27. <1308> 上場東証指数　　　1720　　 -41.8　　　　3861
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1617　　 -14.1　　　 383.0
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1433　　　 1.8　　　 633.0
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　1429　　 -33.7　　　 776.6
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　1251　　 -68.7　　　 57450
32. <1328> 野村金連動　　　　1157　　 -32.7　　　 19180
33. <1699> 野村原油　　　　　1055　　　 3.1　　　 499.9
34. <1398> ＳＭＤリート　　　1020　　 120.8　　　2015.5
35. <1571> 日経インバ　　　　 984　　 -25.8　　　　 372
36. <1358> 上場日経２倍　　　 982　　 -41.1　　　 98540
37. <2557> ＳＭＤトピク　　　 873　　1183.8　　　　3763
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 788　　　-6.2　　　　2195
39. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 740　　-100.0　　　　4542
40. <1580> 日経ベア　　　　　 715　　 -39.6　　　 989.2
41. <2516> 東証グロース　　　 686　　 -24.2　　　 606.9
42. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 664　　　 6.9　　　 55960
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 643　　 -19.4　　　　1092
44. <1368> ｉＦＴＰＷベ　　　 638　　　67.9　　　　 202
45. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 626　　　52.3　　　　1231
46. <1541> 純プラ信託　　　　 619　　 -13.8　　　　9999
47. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 612　　　80.5　　　　3787
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 608　　 -74.5　　　　 116
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 576　　 -58.7　　　　 947
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 568　　 -28.1　　　 39980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース