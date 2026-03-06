ETF売買代金ランキング＝6日大引け
6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 203443 -18.1 51840
２. <1357> 日経Ｄインバ 39200 -26.4 4621
３. <1321> 野村日経平均 24079 -45.4 57830
４. <1360> 日経ベア２ 20764 -25.2 113.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 15526 -17.6 61680
６. <1540> 純金信託 13344 10.5 24495
７. <1615> 野村東証銀行 12383 -28.5 599.5
８. <1579> 日経ブル２ 11522 -33.1 558.5
９. <1671> ＷＴＩ原油 9510 24.1 4135
10. <1306> 野村東証指数 9488 -35.7 3903
11. <1542> 純銀信託 6601 -26.9 38120
12. <2644> ＧＸ半導日株 5424 -35.7 3302
13. <1329> ｉＳ日経 4614 -51.5 5752
14. <1568> ＴＰＸブル 4548 -25.6 839.3
15. <1489> 日経高配５０ 3515 -42.0 3178
16. <1330> 上場日経平均 3111 -47.9 57910
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3063 -51.2 57630
18. <2036> 金先物Ｗブル 2991 0.3 241100
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2869 -8.8 79500
20. <1459> 楽天Ｗベア 2598 -25.7 186
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2545 -51.2 381.0
22. <200A> 野村日半導 2264 -37.7 3191
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1914 -28.2 140.0
24. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1901 19.4 65110
25. <1326> ＳＰＤＲ 1864 5.3 74250
26. <2038> 原油先Ｗブル 1733 -3.4 2095
27. <1308> 上場東証指数 1720 -41.8 3861
28. <314A> ｉＳゴールド 1617 -14.1 383.0
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1433 1.8 633.0
30. <1655> ｉＳ米国株 1429 -33.7 776.6
31. <1346> ＭＸ２２５ 1251 -68.7 57450
32. <1328> 野村金連動 1157 -32.7 19180
33. <1699> 野村原油 1055 3.1 499.9
34. <1398> ＳＭＤリート 1020 120.8 2015.5
35. <1571> 日経インバ 984 -25.8 372
36. <1358> 上場日経２倍 982 -41.1 98540
37. <2557> ＳＭＤトピク 873 1183.8 3763
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 788 -6.2 2195
39. <2090> 農中米債７Ｈ 740 -100.0 4542
40. <1580> 日経ベア 715 -39.6 989.2
41. <2516> 東証グロース 686 -24.2 606.9
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 664 6.9 55960
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 643 -19.4 1092
44. <1368> ｉＦＴＰＷベ 638 67.9 202
45. <2865> ＧＸＮカバコ 626 52.3 1231
46. <1541> 純プラ信託 619 -13.8 9999
47. <1473> Ｏｎｅトピ 612 80.5 3787
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 608 -74.5 116
49. <513A> ＧＸ防衛日株 576 -58.7 947
50. <1545> 野村ナスＨ無 568 -28.1 39980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 203443 -18.1 51840
２. <1357> 日経Ｄインバ 39200 -26.4 4621
３. <1321> 野村日経平均 24079 -45.4 57830
４. <1360> 日経ベア２ 20764 -25.2 113.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 15526 -17.6 61680
６. <1540> 純金信託 13344 10.5 24495
７. <1615> 野村東証銀行 12383 -28.5 599.5
８. <1579> 日経ブル２ 11522 -33.1 558.5
９. <1671> ＷＴＩ原油 9510 24.1 4135
10. <1306> 野村東証指数 9488 -35.7 3903
11. <1542> 純銀信託 6601 -26.9 38120
12. <2644> ＧＸ半導日株 5424 -35.7 3302
13. <1329> ｉＳ日経 4614 -51.5 5752
14. <1568> ＴＰＸブル 4548 -25.6 839.3
15. <1489> 日経高配５０ 3515 -42.0 3178
16. <1330> 上場日経平均 3111 -47.9 57910
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3063 -51.2 57630
18. <2036> 金先物Ｗブル 2991 0.3 241100
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2869 -8.8 79500
20. <1459> 楽天Ｗベア 2598 -25.7 186
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2545 -51.2 381.0
22. <200A> 野村日半導 2264 -37.7 3191
23. <1356> ＴＰＸベア２ 1914 -28.2 140.0
24. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1901 19.4 65110
25. <1326> ＳＰＤＲ 1864 5.3 74250
26. <2038> 原油先Ｗブル 1733 -3.4 2095
27. <1308> 上場東証指数 1720 -41.8 3861
28. <314A> ｉＳゴールド 1617 -14.1 383.0
29. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1433 1.8 633.0
30. <1655> ｉＳ米国株 1429 -33.7 776.6
31. <1346> ＭＸ２２５ 1251 -68.7 57450
32. <1328> 野村金連動 1157 -32.7 19180
33. <1699> 野村原油 1055 3.1 499.9
34. <1398> ＳＭＤリート 1020 120.8 2015.5
35. <1571> 日経インバ 984 -25.8 372
36. <1358> 上場日経２倍 982 -41.1 98540
37. <2557> ＳＭＤトピク 873 1183.8 3763
38. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 788 -6.2 2195
39. <2090> 農中米債７Ｈ 740 -100.0 4542
40. <1580> 日経ベア 715 -39.6 989.2
41. <2516> 東証グロース 686 -24.2 606.9
42. <1369> Ｏｎｅ２２５ 664 6.9 55960
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 643 -19.4 1092
44. <1368> ｉＦＴＰＷベ 638 67.9 202
45. <2865> ＧＸＮカバコ 626 52.3 1231
46. <1541> 純プラ信託 619 -13.8 9999
47. <1473> Ｏｎｅトピ 612 80.5 3787
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 608 -74.5 116
49. <513A> ＧＸ防衛日株 576 -58.7 947
50. <1545> 野村ナスＨ無 568 -28.1 39980
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース