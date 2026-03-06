6日の日経平均株価は前日比342.78円（0.62％）高の5万5620.84円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は754、値下がりは786、変わらずは50。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を85.84円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が49.74円、アドテスト <6857>が46.80円、テルモ <4543>が22.86円、ＴＤＫ <6762>が22.06円と続いた。



マイナス寄与度は40.78円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、豊田通商 <8015>が16.35円、イビデン <4062>が14.64円、中外薬 <4519>が14.14円、デンソー <6902>が9.43円と並んだ。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は情報・通信業で、以下、精密機器、その他金融業、不動産業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース

