6日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数412、値下がり銘柄数159と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンモンスター<157A>、リネットジャパングループ<3556>、ブレインズテクノロジー<4075>がストップ高。ソフトフロントホールディングス<2321>、技術承継機構<319A>、オンコリスバイオファーマ<4588>、ＱＤレーザ<6613>、フロンティアインターナショナル<7050>など6銘柄は昨年来高値を更新。ジーエヌアイグループ<2160>、Ａｉロボティクス<247A>、ライトアップ<6580>、スパイダープラス<4192>、ノースサンド<446A>は値上がり率上位に買われた。



一方、キッズスター<248A>、イノベーション<3970>、Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ<4178>、ＡＨＣグループ<7083>が昨年来安値を更新。メドレックス<4586>、窪田製薬ホールディングス<4596>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ベガコーポレーション<3542>、Ｗｅｌｂｙ<4438>は値下がり率上位に売られた。



