6日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.6％減の4521億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.4％減の3366億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> など7銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が5.32％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.01％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村企業価値分配指数連動型 <1480> が3.57％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.50％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.46％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は7.53％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> は3.62％安と大幅に下落した。



日経平均株価が342円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2034億4300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2711億6200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が392億円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が240億7900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が207億6400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が155億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が115億2200万円の売買代金となった。



