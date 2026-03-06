後藤まつり、普通の水着は一切ない“攻め衣装” Gカップ抜群のプロポーション披露
アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー、後藤まつりが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』14号（集英社）のセンターグラビアに初登場する。清楚なルックスとGカップのプロポーションを持つ後藤は、本誌で「グラビア界のニュースター」として紹介されている。
【写真】変形水着がすごい！圧巻のボディ披露した後藤まつり
普通の水着は一切ない攻めた衣装に注目。ゴールドの変形ワンピース水着や、極端に短い丈で脇が大きく開いたニットワンピースなど、限界まで攻めたスタイルを披露している。初登場にして読者に強烈なインパクトを与えるグラビアとなった。
表紙＆巻頭グラビアには刈川くるみ、巻末グラビアには島田菜津美が登場する。
【写真】変形水着がすごい！圧巻のボディ披露した後藤まつり
普通の水着は一切ない攻めた衣装に注目。ゴールドの変形ワンピース水着や、極端に短い丈で脇が大きく開いたニットワンピースなど、限界まで攻めたスタイルを披露している。初登場にして読者に強烈なインパクトを与えるグラビアとなった。
表紙＆巻頭グラビアには刈川くるみ、巻末グラビアには島田菜津美が登場する。