藤山直美、舞台『おだまり、お辰！』豪華キャスト集結に「生存確認」「1番大事なことは…」
藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席した。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
個性派俳優が勢ぞろいした同作。藤山は共演を喜びつつ「集まって出た話は作品の内容よりもせりふを覚えられるか。もうみんな2行以上は無理やでとか。共演っていうよりも生存確認」と話し、笑いを誘った。
「皆さんが楽しんで喜んで帰っていただける作品にさしてもらわなあかんなって、今はそれだけ思ってるんですけど、1番大事なことは全員が元気で生きてるか…」と隣に座る高畑や柄本ら出演者を見渡すと、全員が思わず笑顔になっていた。
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
個性派俳優が勢ぞろいした同作。藤山は共演を喜びつつ「集まって出た話は作品の内容よりもせりふを覚えられるか。もうみんな2行以上は無理やでとか。共演っていうよりも生存確認」と話し、笑いを誘った。
藤山演じる女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。