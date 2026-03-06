【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イスラエル軍のエヤル・ザミール参謀総長は５日の声明で、攻撃を続けるイラン上空の「制空権をほぼ確保した」と述べた。

米国との軍事作戦でイランの防空システムの「８０％を破壊した」とも強調した。

米国のヘグセス国防長官は４日、イラン上空の制空権を数日から１週間以内に確立するとの見通しを示していた。米軍とイスラエル軍が優位に航空作戦を展開している模様だ。

ザミール氏によると、イスラエル軍は２月２８日の攻撃開始以降、２５００回の空爆で６０００発以上の弾薬を投下。イランの弾道ミサイル発射拠点の６０％以上を無力化したという。作戦は「次の段階に移行し、政権の基盤と軍事能力への打撃を強化する」と語った。

一方、米中央軍のブラッド・クーパー司令官は５日の記者会見で、イランの攻撃が激減していると説明した。攻撃初日と比べて、イランの弾道ミサイルの発射数が９０％、無人機による攻撃が８３％減少したとの分析結果を示した。イラン軍の艦艇を３０隻以上撃沈したという。今後の作戦目標は、「将来的なイランのミサイル生産能力を体系的に解体する」ことだと語った。