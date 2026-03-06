元卓球選手でリオデジャネイロ五輪男子シングルス銅メダル、東京五輪混合ダブルスで金メダルなどを獲得した水谷隼さんが2026年3月5日にXを更新。フィギュアスケートのペア「りくりゅう」に所属先の木下グループが贈った2000万円の報奨金を巡り、自身は「めっちゃ嬉しい」という気持ちだったことを明かした。

「ニュースにはなりませんが...」

ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手にそれぞれ贈られた報奨金。

この金額を巡り、GACKTさんは5日にXで「称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と金額に疑問を呈していた。

一方、同じ木下グループ所属の水谷さんは同日にGACKTさんのポストを引用し、「2000万めっちゃ嬉しい」と自身の感想を明かした。

なお、水谷さんも東京五輪後の2021年8月30日に木下グループから2千万円の報奨金を受け取っている。

水谷さんは、「ニュースにはなりませんが年間で2000万の何十倍も日々の練習代、コーチ代、トレーナー代、食費、家賃、遠征費など負担していただいてます」と説明していた。