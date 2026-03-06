プロ野球・巨人で活躍した韓国の故チョ・ソンミン（趙成萊）さんの遺産について、現地の芸能ＹｏｕＴｕｂｅｒイ・ジンホが５日、自身のチャンネルで言及した。

チョ・ソンミンさんは２０００年に、当時韓国で絶大な人気を集めていた女優チェ・ジンシルさんと結婚。２児をもうけたが、０４年に離婚した。その後、ジンシルさんは０８年に３９歳で死去し、ソンミンさんも１３年に３９歳で亡くなった。

イ・ジンホは最近、ジンシルさんの遺産が３００億ウォン（約３０億円）だったことや、ジンシルさんの死後、孫２人を育てたジンシルさんの実母がその遺産を持ち逃げしたという疑惑が上がっていると説明。ジンシルさんの母は「孫の財産は、法的手続きに基づいて管理されている」と疑惑を否定したことを伝えた。続けて「チョ・ソンミンさんが残した不動産も、約２０億ウォン（約２億円）相当と聞いた。その建物と土地は、息子チェ・ファンヒ（２４）と娘チェ・ジュンヒ（２３）名義で登録され、その後売却手続きが行われた」「建物の売却により、引っ越しをすることになったソンミンさんの両親にも一定の金額が渡され、税金などを支払った後に残った約１０億ウォン（約１億円）相当を、兄妹で半分ずつ受け取っている」とした。

現在チェ・ファンヒはＢｅｎ Ｂｌｉｓｓ名義でアーティスト活動をしており、チェ・ジュンヒはＹｏｕＴｕｂｅｒ、インフルエンサーとして活躍。最近、５月に結婚することを発表した。