南海キャンディーズの山里亮太さんたちによる『ワクワクおじさんch』が面白い！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「ワクワクおじさんch」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
とっても楽しいYouTubeチャンネルを発見したのでNicheee！読者の皆様に共有したいなと思い記事を書いてみたいと思います。
その名も『ワクワクおじさんch』です。
タイトルだけ聞くと全く意味不明、誰がやっているチャンネルかもわからないのですが、おじさんがやっているチャンネルだろうね…という事は伝わると思います。
百聞は一見に如かず！
まずはこちらの動画をご覧ください！
●山里亮太を育てた街・東中野で聖地巡礼【前編】
なんとあの人気お笑い芸人、南海キャンディーズの山里亮太さん、DDTプロレスリング所属の男色ディーノさん、そしてスーパー・ササダンゴ・マシンさんの3人組によるYouTubeチャンネルなのです！！
何故この3人組なのか…？
それはみなさんが1977年生まれの同級生という事で仲良しだから！
こういうノリで始まるYouTubeチャンネルが一番羨ましいですよね。
まさにYouTubeという感じがたまりません。
山里さんが結婚するまで長年住んだという東中野をおじさん3人でウロウロする前後編の動画、後編はこちらです。
●山里亮太を育てた街・東中野で聖地巡礼【後編】
こちらの動画、音楽も素敵だなぁ〜と思って調べてみると、なんとあのRAM RIDERさんが担当されているとのこと。凄いなぁ〜。
概要欄を見ると、2025年3月18日に登録とあり、1本目の動画が2025年3月31日に公開されているので、他にも楽しい動画が沢山公開されています。
例えばこちら！！
●【祝福】みんなでカチャーシー！沖縄で初対面の方の結婚式に参加！
なんと、この日初めて会うという方の結婚式に山里さんが参加する動画！
これは凄い試み！有名な芸能人だからなせる業ですね。
そして、大切な結婚式への参加を許可し、動画の公開も許してくださっている新郎新婦のお二人やそのご家族、ご友人、参加者の皆さんも本当に凄いと思います。傘がけの儀という儀式もこの動画で初めて知りましたしとっても為になる動画だなぁと感じました。
他に、こんな動画も楽しいです。
●【衝撃】天下一品で"禁断のあっさり"を初体験したらワクワクが止まらない！
3人で天下一品をすする動画。
こういうゆるい企画こそYouTubeって感じがして良いですよね。
いつも天一に行くとこってりを頼みますが、あっさりも良さそうですね。
今度頼んでみよーっと。
というわけでNicheee!はこれからも、『ワクワクおじさんch』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
