¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤ SEASON£´¡Ù¤¬2027Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
2026Ç¯3·î1Æü¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÆÃÊóPV¤È¶¦¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö¤¦¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×
¡ÖÍèÇ¯¡ª¡ª¡ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹⛺️¡×
¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¤Ï»³Íü¸©¤äÀÅ²¬¸©¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£ÀÅ²¬¸©¤È¤âÀ¹¤ó¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëÃÏMap¡×¤Ê¤É¤Ï"À»ÃÏ½äÎé"¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
SEASON4¤ÎÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀÅ²¬¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9ºîÉÊ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!
ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î³¤ÊÕ¤ÎÄ®¡¢Æâ±º¤Ë¤¢¤ë»äÎ©±º¤ÎÀ±½÷³Ø±¡¡£
½Ù²ÏÏÑ¤Î¤«¤¿¤¹¤ß¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¹â¹»¤Ç2Ç¯À¸¤Î¹â³¤Àé²Î¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿9¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯"¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë"¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡ª
Äü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤ÈÌ´¤Ï³ð¤¦¡½¡½¡£
¤¤¤Þ¤Ï¤¿¤Àµ±¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¤³¤³¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ð¤¨¤ëÊª¸ì¡×¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª
ÉñÂæ¤Ï¾ÂÄÅ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó
"¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³"¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¡£¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¯¤Æ½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é"¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó"¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤ª¤«¤·¤Ê²ÈÂ²¤Î¿Í¤¿¤Á¤ä³Ø¹»¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤¯¤ê¹¤²¤ë¡¢Ìû²÷¤ÊÆü¾ï³¨Æüµ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
ÉñÂæ¤ÏÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤
ÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¸ÐÈÊ¤Ç¡¢°ì¿Í¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¡¢¥ê¥ó¡£°ì¿Í¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¤¤¿½÷¤Î»Ò¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¡£Æó¿Í¤Ç¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¸«¤¿·Ê¿§¤Ï...¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·´¶³Ð¥¥ã¥ó¥×¥Þ¥ó¥¬¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹!
ÉÍ¾¾»Ô¡¢Àîº¬ËÜÄ®¤Ê¤ÉÀÅ²¬¸©Á´°è¤¬ÉñÂæ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦³ÆÌ³¸¶¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÏÉÍ¾¾»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û²Æ¿§¥¥»¥
Ä«µ¯¤¤ÆŽ¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ž¤Êü²Ý¸å¤ÏÍ§Ã£¤È²á¤´¤¹Ž¡³Ú¤·¤¤¤³¤È¤âŽ¤Èá¤·¤¤¤³¤È¤âŽ¤4¿Í°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ëŽ¡¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎËèÆüŽ¡
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ËŽ¤¤Ò¤È²Æ¤ÎŽ·Ž¾Ž·¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ëŽ¡
¤³¤ì¤ÏŽ¤²¼ÅÄ¤ÎÄ®¤Ç°é¤Ã¤¿4¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÊª¸ìŽ¡
½ë¤¯¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²Æ¿§¥¥»¥¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤à...Ž¡
ÉñÂæ¤Ï²¼ÅÄ»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û²½¤±Ç¤¢¤ó¤º¤Á¤ã¤ó
Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²½¤±Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¡¦¤¢¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¡Ê¸½ºß32ºÐ¡Ë¡£¼Â²È¤Ï¤ª»û¡¦ÁðÀ®»û¡£¤É¤³¤«¿Í´Ö¤è¤ê¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤¢¤ó¤º¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯µð¾¢¡¦¤¤¤Þ¤·¤í¤¿¤«¤·¤Î¿·¶ÃÏ¡ª¡¡21À¤µª¤Î¤ª¤È¤®ÏÃÃÂÀ¸¡ª
ÉñÂæ¤Ï²Í¶õ¤ÎÄ®¡¦ÃÓ¾ÈÄ®¤Ç¾ÂÄÅ»Ô¸ÍÅÄ¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û¥ì¥×¥ê¥«¤À¤Ã¤Æ¡¢Îø¤ò¤¹¤ë¡£
°¦ÀîÁÇÄ¾¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¡Ø¥ì¥×¥ê¥«¡Ù¤Î¥Ê¥ª¡£
ÁÇÄ¾¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÂå¤ï¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¡¢ÊÙ¶¯¤ä±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëÁÇÄ¾¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á......¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡½¡½
¤¢¤ëÆü¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Ê¥ª¤ÎÆü¾ï¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
À©Éþ¥Ç¡¼¥È¤â¡¢Æâ½ï¤ÎÌóÂ«¤â¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯Æó¿Í¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¡£
º£¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤«¤³¤Î¤Þ¤Þ¡½¡½¤½¤¦´ê¤¦¤Û¤É¡¢¥Ê¥ª¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£ÁÇÄ¾¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤æ¤¯¥Ê¥ª¤ò´¶¤¸¡¢¾Ç¤ê¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ......
³¤±è¤¤¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢´Å¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤ÊÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ÉñÂæ¤ÏÀÅ²¬»ÔÍÑ½¡¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¬¥ô¥ê¡¼¥ë¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È
ÂÌÅ·»È¡¢¹ßÎ×¡£
Å·»È³Ø¹»¼çÀÊ¤ÎÅ·»È¤¬ÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿! ......¤¬¡¢ÃÏµå¤ËÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¤Æ³Ø¹»¥µ¥Ü¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¥Í¥È¥²»°Ëæ¡¢¼«ÂÄÍîÀ¸³è¡£ÂÌÅ·»È¤È²½¤·¤¿¥¬¥ô¥ê¡¼¥ë¤¬Â£¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¥á¥Ç¥£!
ÉñÂæ¤ÏÉÍ¾¾»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤È¤Ê¤ê¤ÎÍÅ²ø¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÇ¡¢ÇËô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¯¤Æ......¡×
ÍÅ²ø¤È¿Í¤È¿ÀÍÍ¤¬¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ËÊë¤é¤¹ÅÄ¼ËÄ®¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Û¤Î¤Ü¤Î¡¢¤È¤¤É¤ÉÔ»×µÄ¡£
¤¢¤ë²Æ¡¢Æó½½ºÐ¤ÎÄ¹¼÷Ç¡¦¤Ö¤Á¤ª¤Ï¡¢ÆÍÇ¡¿Ê²½¤·¤ÆÇËô¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÍÅ²ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤òÃµ¤·¤Æ»×¤¤Çº¤à¤Ö¤Á¤ª¤Ï¡¢²½¤±¸Ñ¤ÎÉ´¹ç¤Ë¡¢¡Ö²½¤±³Ø¡×¤ò½¬¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬...¡£
¤ª»³¤ò¼é¤ëÃ¦ÎÏ·Ï¥«¥é¥¹Å·¶é¡¦¥¸¥í¡¼¤È¾¯½÷¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¡£
¡ÖÅ·¶é¤Î»Å»ö¡×¤ò¤³¤Ã¤½¤êÇÁ¤¸«¤·¤Æ¤¤¤¿ ¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥í¡¼¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ä®¤Ë¤ÏÉÔµÈ¤ò¸Æ¤Ö¡Öó¬¡×¤¬¸½¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¡½¡½
ÉñÂæ¤Ï²Í¶õ¤ÎÄ®¡¦±ï¥ö¿¹Ä®¤Ç±ó½£ÃÏ°è¤¬¥â¥Ç¥ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤Õ¤¿¤ê
Æù¡¢¥Ó¡¼¥ë¡¢ÎÙ¤Ë¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¡£¡Ö¹¬¤»¡×¤ÏÃ±½ã¤À¡ª
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢·òÂÀ¤ÈÀé¿Ò¡£
±ü¼ê¤¹¤®¤ÆºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢·òÂÀ¤ÎÉÍ¾¾¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËµÞ¿ÊÅ¸¡£
¤Ê¤ó¤È...¸òºÝ¥¼¥íÆü¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢Ëè½µËö¤ÎBBQ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤ë¥¹¥í¡¼¤Ê½µËö¿·º§BBQ¥é¥¤¥Õ¡¢»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª
ÉñÂæ¤ÏÉÍ¾¾»Ô¡£
