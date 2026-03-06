ロッテは、「カジッテ〈ストロベリー＆ピーチ〉」を3月24日にコンビニエンスストア・駅売店先行で発売する。「カジッテ」はロッテ独自の「果実感引き立て製法」を用い、ハードグミの新ブランドとして昨年8月に発売した。ひと口カジった瞬間に、ハードな食感と広がる果実感が楽しめるこだわりの味わいとマーモットを使ったプロモーションによってSNSを中心に話題が広まったことで、出荷実績は計画比の約150％（同社調べ（調査期間：2025年8月〜2026年1月））と好調だという。仕事中の小腹満たしやリフレッシュしたいときなどに、ぜひ楽しんでほしい考え。





商品特長は、ハード食感でありながらひと口目から味わいが広がるよう、ロッテ独自の「ハードグミ専用香料」を開発し「果実感引き立て製法」でつくったハード×フルーツの「ど真ん中グミ」。チューインガムの知見を生かし、果実感を存分に楽しめる「絶妙な食感」を追求した。1つの商品に2つの味わいのグミが入ったアソートタイプでストロベリー＆ピーチの味わいが楽しめる。80gの大容量タイプで小腹満たしにもおすすめだとか。パッケージはフレッシュな味わいを思わせる明るい色合いと、かわいいデザインで持ち歩くだけでも気分を高めてくれる。

［小売価格］237円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア・駅売店：3月24日（火）

全チャネル：4月14日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp