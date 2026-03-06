ダスキンが運営するミスタードーナツは、桜風味のもちっとした食感の生地に、今年もいちご味との組み合わせが春らしいミスタードーナツ春の定番商品「桜もちっとドーナツ」全4種を3月11日から期間限定で発売する。

「桜もちっとドーナツ」は“桜もち”をイメージして開発し、桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージしたかわいらしいその見た目が特長の、“ミスタードーナツの春の風物詩”となっている。今年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、人気のもちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良している。また、組み合わせるトッピングには春の人気素材である「いちご」を使用し、かわいらしい見た目と味わいで春の訪れを感じてもらえる商品展開となっている。

今年の「桜もちっとドーナツ」は、全4種類に桜風味のもちっとした食感の生地にいちご味を組み合わせている。

ホイップや、あん、ストロベリーチョコ等、食感も様々にいちごを感じてもらえる春らしさ満開のラインアップで登場する。また、商品を包んでいるスリーブには、桜の妖精が隠れており、春の訪れを一緒に楽しんでもらえるかわいらしいデザインとなっている。見て、食べて、春を感じられるこの季節にしか味わえない「桜もちっとドーナツ」をぜひ楽しんでほしい考え。



「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」

「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」は、桜風味のもちっとした生地にいちごホイップを絞り、ストロベリーチョコをコーティング、仕上げにシュガーをまぶして味も見た目もホイップクリーム大福をイメージしたドーナツ。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちごホイップ、ストロベリーチョコの甘みの春めくハーモニーを楽しんでほしいという。



「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」

「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」は、桜風味のもちっとした生地にいちごみるくあんとカスタードクリームをサンドした。ホワイトチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングしている。ほんのりとした生地の甘さといちごピューレ入りのいちごみるくあん、なめらかなカスタードクリームにアクセントのいちご顆粒で見た目も味わいも花やぐ一品になっている。



「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」

「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」は、桜風味のもちっとした生地にストロベリーチョコをコーティングし、いちご顆粒をトッピングした。いちごピューレ入りのいちごみるくあんをパっと花が咲くように絞り桜を表現した、見た目も春らしいドーナツになっている。



桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」

「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」は、桜風味のもちっとした生地にいちご風味のグレーズをコーティングした。ほんのりとした生地の甘さと甘酸っぱいいちご風味グレーズの春かおる味わいを楽しんでほしいという。なお、「春かおるいちご風」にはいちご（果肉・果汁等）は使用していない。

商品を包んでいるスリーブには桜の妖精が隠れているとのこと。ドーナツを楽しみながら、ぜひ探してみてほしいという。

［小売価格］

桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風：テイクアウト216円 ／イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード：テイクアウト216円 ／イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく：テイクアウト216円 ／イートイン 220円

桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風：テイクアウト205円 ／イートイン 209円

（すべて税込）

［発売日］3月11日（水）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp