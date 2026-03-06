高畑淳子、演劇に進んだきっかけは初恋「好きな人の前でも陽気にしゃべれるように」
藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席。高畑が初恋の思い出を明かした。
【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結
本作では女中のお辰（藤山）と伯爵夫人の栗栖川貴子（高畑）が同じ男に恋をする。三角形はやがて四角形へとねじれ、ドタバタ劇が繰り広げられる。笑いと涙がたっぷり詰まった、波乱万丈の物語となる。
会見では物語にちなみ、出演者の初恋についての質問が飛んだ。それぞれ頭を悩ませていたが、高畑は、高校3年間、陸上部の生徒に恋をしていたことを告白。「前でも陽気にしゃべれるように演劇の道に入ったっていうか、女の子の場合は陽気にしゃべれて、『あんた、その子の前でも同じように喋れたら好きになってもらえるんちゃうの？』って言われて」と回想。「好きな人の前でも自分を出せるような演劇の道に入った次第です」と演劇の道に進んだきっかけを明かした。
大阪公演は5月10〜31日に新歌舞伎座で、東京公演は6月12〜21日に明治座でそれぞれ行われる。
