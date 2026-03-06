『Oha!4』刈川くるみアナ、すっぴん姿も美しい 『ヤンジャン』表紙＆巻頭グラビア登場
アナウンサーの刈川くるみが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』14号（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。
【写真】凄い！ここでしか見られない姿を披露した刈川くるみアナ
自身の1st写真集『星のない空』の発売を記念し、誌面では写真集本編には使用されていない完全アザーカットを惜しみなく公開している。
現在『Oha!4 NEWS LIVE』『日テレNEWS24』などに出演している刈川だが、今号では写真集でしか見られないすっぴんや、ドキッとする衣装姿を披露。癒しの笑顔満載で届ける。
センターグラビアには後藤まつり、巻末グラビアには島田菜津美が登場する。
