【ニューヨーク＝木瀬武】５日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格が一時、前日終値比１０％高の１バレル＝８２ドル台まで上昇した。

２０２４年７月以来、１年８か月ぶりの高値水準となる。イラン国営メディアがペルシャ湾北部で米国の石油タンカーがミサイル攻撃を受けたと報じ、原油の安定供給に対する懸念が広がった。

終値は前日比８・５％高の１バレル＝８１・０１ドルだった。米軍とイスラエル軍がイランを攻撃した２月末以降、２割超値上がりしている。

天然ガスも荒い値動きが続く。欧州の価格指標であるオランダＴＴＦは５日、１メガ・ワット時あたり５０ユーロ付近で取引され、攻撃前から５割超上昇している。軍事衝突の影響で事実上封鎖されたイラン沖のホルムズ海峡はＬＮＧ（液化天然ガス）輸送の要衝でもあり、供給懸念が生じている。

原油価格の高騰で景気が冷え込むとの見方から、５日のニューヨーク株式市場ではダウ平均株価（３０種）が急落し、前日終値からの下げ幅は一時、１１００ドルを超えた。終値は前日比７８４・６７ドル安の４万７９５４・７４ドルとなった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５８・４９ポイント安の２万２７４８・９９だった。