スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が、6日までに更新されたYouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル・トラトラタイガース」に出演。阪神期待の選手について言及した。

今季はドラフト1位・立石、2位・谷端とレベルの高い選手が加入。赤星氏は「競争が激化している」と話し、リーグ王者の選手層がさらに厚くなったと語った。

特に立石の能力については舌を巻く。「立石選手はホンマもんですよ。あのロングティーを見たときにちょっと違う」と絶賛した。

「佐藤選手が入ってきたときのロングティーも凄かったが、ちょっとものが違うなと感じる」と、虎の大砲・佐藤輝の入団時と比べてしまうぐらい、魅力を感じるレベルだという。

右脚の肉離れで出遅れたが、復帰した際には「レギュラーをつかむレベルにある」と話すほど期待感を見せた。

他にも目を引く選手が多いという赤星氏だが、ヤクルトから現役ドラフトで加入した浜田については「いいよ！」と即答。「よく“ヤクルト出した”なと。バッテイングがめちゃくちゃいいですよ。ヤクルトにそのまま残っていたら、クリーンアップ打てるんちゃうかなっていうぐらい」と評し、「阪神にとってはプラス要素。控えの層も上がってきている」と喜んでいた。