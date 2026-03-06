ÊÆ¹ñÈ¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö1 Hotel Tokyo¡×Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ËÃÂÀ¸ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡ß¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÈÅÔ¿´¤ÎÀ»°è¡É
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/03/06¡ÛÆüËÜ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö1 Hotel Tokyo¡Ê¥ï¥ó¥Û¥Æ¥ë¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡Ö1 Hotels¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼çÆ³·¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È·úÃÛ¡¢Âî±Û¤·¤¿²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤ÆÈæÎà¤Ê¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÍ»¹ç¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡Ë¤ËºÇ½é¤Î2¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ë¿Ê½Ð¡¢³Æ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö1 Hotel Tokyo¡×¤Ï¡¢ÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼¤Î38¡Á43³¬¤Ë°ÌÃÖ¡£¹Äµï³°±ñ¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡¢ÅÔ¿´¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤òË¾¤à¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÅ·¶õ¤Î¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
µÒ¼¼¤ÏÁ´211¼¼¤Ç¡¢3¼¼¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤ò´Þ¤à24¼¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤ò´°È÷¡£¥×¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥â¥¹¤äºÆÀ¸¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿¢ºÏ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤Ï¹Äµï³°±ñ¤äÅìµþ¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ÎÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÉÕÂÓ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖNiNi¡Ê¥Ë¥Ë¡Ë¡×¡¢¥Ð¡¼¡ÖSpotted Stone¡Ê¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë¡×¡¢¥«¥Õ¥§¡ÖNeighbors Cafe¡Ê¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡¦¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡¢¥¹¥Ñ»ÜÀß¡Ö¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥É ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ ¥¹¥Ñ¡×¡¢24»þ´Ö¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¡ÖThe Field House¡×¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥×¡¼¥ë¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò´°È÷¡£
¡ÖNiNi¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆîÊ©¥ê¥ô¥£¥¨¥é¤Î¥Ï¡¼¥Ö¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¿·Á¯¤Êµû²ð¡¢´»µÌÎà¤ò¼çÌò¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ÈÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¡£½µËö¤Ë¤ÏÁÔÎï¤Ê¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥×¥é¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2ÃúÌÜ17ÈÖ22¹æ
38¡Á43³¬¡¢1³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6441-3040
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§Á´211¼¼¡Ê¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹&¥¹¥¤¡¼¥È¡§ 24¼¼¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ë¡¼¥à¡§5¼¼¤ò´Þ¤à¡Ë
ÎÁ°û»ÜÀß¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó1Å¹ÊÞ¡Ê¸Ä¼¼3¼¼´Þ¤à¡Ë¡¢¥«¥Õ¥§1Å¹ÊÞ¡¢¥Ð¡¼ 2Å¹ÊÞ
¤½¤ÎÂ¾»ÜÀß¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±ã²ñ¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥×¡¼¥ë
Ãó¼Ö¾ì¡§Í¤ê
¢¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö1 Hotels¡×¤È¤Ï
¢¡¡Ö1 Hotel Tokyo¡×ÆüËÜ½é¿Ê½ÐÀè¤ÏÀÖºä¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼
¢£¡Ö1 Hotel Tokyo¡×³µÍ×
