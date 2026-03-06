Mrs. GREEN APPLE冠番組「テレビ×ミセス」レギュラー化決定 大森元貴の想いとは「彼の答えは非常に単純明快」スタッフが明かす
【モデルプレス＝2026/03/06】TBSは2026年3月6日、同局にて2026年4月期番組改編説明会を実施し、Mrs. GREEN APPLEの冠番組「テレビ×ミセス」が毎週月曜よる9時より放送のレギュラー番組となることを発表。同番組の総合演出を手掛ける竹永典弘氏が、Mrs. GREEN APPLEの熱い想いを明かした。
【写真】ミセス、世界トレンド1位「テレビ×ミセス」収録裏側
過去に2度放送された、さまざまな人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティー番組「テレビ×ミセス」が満を持してレギュラー化。これを受けて、竹永氏は「皆さん思うと思うんですけど『なんで日本を代表するトップアーティストで、めちゃくちゃ忙しいMrs. GREEN APPLEがテレビでバラエティみたいなことをやるんだろう』と。僕自身も、この企画を考えるときになんで今これをやるんだっけとかいろいろなことをいつも思うんです」と話した。
続けて「レギュラー化するにあたって、大森くんと深く話したことがありまして。そのときに、『なぜレギュラー番組をやってくれるんですか』と質問しました。そのときの彼の答えは非常に単純明快だったんです。大森くんは『僕はテレビが大好きなんです』と言ってくれました。私もテレビマンなんで非常に嬉しかったんですけども（大森が）『自分たちが今まで青春時代ワクワクドキドキをもらってきたのがテレビだったんです。これからはその自分たちがワクワクドキドキを日本中にテレビを通して届けたい』と。そういう熱い思いを3人は持っていて、この『テレビ×ミセス』を作ろうとしています。僕達もその思いに答えるために一生懸命熱い番組を作ろうと頑張っております。愛してもらえる番組を放送できたらなと思っております」と番組に懸ける想いを語っていた。
同番組では、音楽シーンを席巻する国⺠的アーティストのMrs. GREEN APPLEが、豪華アーティストとの歌唱や人気芸人とのコントなど、この番組でしか見られない極上コラボを届ける。さらにスタジオを飛び出し、学生たちと触れ合うハートフルなロケに至るまで、バラエティに富んだコラボ企画が目白押し。「この番組でしか観られない！ この番組でしか聴けない！」ミセスの新たな魅力、そしてテレビのワクワクがつまった1時間が月曜よる9時から毎週放送される。
TBSテレビの2026年4月改編では「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、同局でしか観られない歌唱素材やドラマをふんだんに届ける。「TBSらしさ」にこだわったラインアップでNo.1かつOnly1を目指していく。改編率は全日8.24％、ゴールデンタイム（19時〜22時）9.05％、プライムタイム（19時〜23時）17.14％（2026年3月6日現在）である。司会は、同局系アナウンサーの佐々木舞音、南後杏子が務めた。（modelpress編集部）
