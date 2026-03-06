Kep1erヨンウン、チーム活動終了を発表 グループは6人体制で継続へ
【モデルプレス＝2026/03/06】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）のヨンウン（YOUNGEUN）が、チーム活動を終了することが分かった。2026年3月6日、公式X（旧Twitter）を通じて発表された。
【写真】Kep1erヨンウン、活動休止前の近影
所属事務所であるWAKEONE・KLAP ENTERTAINMENTは「Kep1erはこれからCHOI YUJIN、XIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました」と報告。「これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたSEO YOUNGEUNはチーム活動を終了することとなりました」とヨンウンがKep1erを離れることを伝えた。
「当社とSEO YOUNGEUNは長い時間をかけて今後の活動の方向性について深く話し合ってまいりましたが、慎重に協議を重ねた結果、このような決定に至りました」と経緯を説明。「Kep1erのメンバーもまた、お互いの信頼をもとにSEO YOUNGEUNの意思を尊重し、応援しております。今までチームの一員として誰よりも真摯で情熱的に頑張ってくれたSEO YOUNGEUNに感謝するとともに、当社は彼女のこれからの活動を心から応援いたします」とこれまでの活躍への感謝をつづっている。
Kep1erは、韓国のMnetで放送されたオーディション番組「Girls Planet 999」から誕生したグローバルガールズグループ。2024年7月、メンバーのマシロ（MASHIRO）とイェソ（YESEO）のグループ卒業以降は7人体制で活動していた。2025年7月には、ヨンウンが体調不良により活動休止することが発表されていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Kep1erヨンウン、活動休止前の近影
◆ヨンウン、チーム活動終了
所属事務所であるWAKEONE・KLAP ENTERTAINMENTは「Kep1erはこれからCHOI YUJIN、XIAOTING、KIM CHAEHYUN、KIM DAYEON、HIKARU、HUENING BAHIYYIHの6人体制で活動を続けることとなりました」と報告。「これに伴い、2022年のデビュー以来Kep1erのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたSEO YOUNGEUNはチーム活動を終了することとなりました」とヨンウンがKep1erを離れることを伝えた。
◆ヨンウン、活動休止を発表していた
Kep1erは、韓国のMnetで放送されたオーディション番組「Girls Planet 999」から誕生したグローバルガールズグループ。2024年7月、メンバーのマシロ（MASHIRO）とイェソ（YESEO）のグループ卒業以降は7人体制で活動していた。2025年7月には、ヨンウンが体調不良により活動休止することが発表されていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】