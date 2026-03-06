女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが６日までにＳＮＳを更新。着物姿を披露して話題になっている。

自身のインスタグラムで、赤の花柄を基調とした着物を着用したショットを披露。「日本の『モノ』『ヒト』『コト』における素晴らしさを国内外に発信する大使を輩出するコンテスト 『ＪＡＰＡＮ ＡＭＢＡＳＳＡＤＯＲ 』が今年も開催されました」と書き出すと、続けて「第一回目の開催から審査員を務めさせていただき、今年も大尊敬するアンミカさんをはじめ素晴らしい方々と御一緒しながら心を込めて審査をいたしました」と感想をつづった。最後は「私も自分らしい形で日本の素晴らしさを伝えられるよう がんばりたいと思います」と意気込んで締めた。

他にも、モデルでタレントのアンミカとの２ショットなどもアップ。「綺麗すぎて見てるだけで幸せになります 振袖とっても似合ってます」「わぁ〜 和服も似合って素敵ですね」「着物似合って綺麗素敵です」「オーマイガー」「上品極まりない」「和装も美しいです」などのコメントが寄せられている。

社会人アメリカンフットボール「Ｘリーグ」の「ブルーサンダース」チアリーディングチームとしても活躍する炎伽さん。昨年１１月の投稿ではチアリーディング姿で自慢の美ウエストを披露し、反響を呼んだ。