¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É²¶¤Ë¤Ï¥à¥ê¡ª¹ø¤¬°ú¤±¤ë¥×¥Á¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤ª¾îÍÍ¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥×¥Á¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¡×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¡Ö°ìÈÌ¿Í¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡×¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°¤¬¡¢½îÌ±ÇÉ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ184Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É²¶¤Ë¤Ï¥à¥ê¡Ù¤È¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥×¥Á¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö2000±ß¤Î¥é¥ó¥Á¤ò°Â¤¤¤È¸À¤¦¡×¤Ê¤É¡¢´¶³Ð¤¬°ìÈÌ¿Í¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¡Ø°Â¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Éþ¤¬£±Ëü±ß¤«¤è¡Ä¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ï³«¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤È¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ôËü±ßÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸À¤¤Êý¼¡Âè¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÍÌ¾¤Ê¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë
¡Ö½÷»ÒÂç¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡Ø¤ª¾î!?¡Ù¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢½Ð¿È¹»¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î³Ø¹»¡¢ËÜÊª¤Î¤ª¾îÍÍ¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤À¤±¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥¨¥¹¥Æ¤äÈþÍÆ±¡¤Ë½ÐÈñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤
¡ÖÈþÍÆ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ò¤È¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î³°¸«Ëá¤¤Ø¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»ÒÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¶â³Û¤Ç¤â¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¾èÇÏ¡×¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤½¬¤¤»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ì¯¤Êµ÷Î¥¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÇã¤¤Êª¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶³¤³°¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡ÊªÍß¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¥á¥¤¥ó¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬²ò¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ñ¸÷¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÌÈÀÇÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×ÄøÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤Ë¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦
¡ÖÊâ¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ïµï½»ÃÏ¤ä¿¦¼ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¶ËÎÏÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÉÑÈË¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æ·ëº§¼°¤¯¤é¤¤¡£²¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤Î¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö°ã¤¦À¤³¦¤Î¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö½ÐÈÇ¶È³¦¤Ï¿·´©µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¿¦¶ÈÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤é¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¾®Êª¤Þ¤Ç¹âµéÉÊ¤À¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ëº¤¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¶â¤Î¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê½÷¡ª¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºâÉÛ¤äÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¹â²Á¤Ê¤Î¤¬ÉáÄÌ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡Ö°Â¤¤Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°Â²Á¤Ê°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹Áª¤Ó¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½÷À¤«¤é¤ªÅ¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö¥×¥Á¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æº¹¤ò´¶¤¸¡¢¸òºÝ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è¤ÏÊÑ¤¨¤º¤È¤â¡¢ÅÁ¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈ¯¸À¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×184Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¡Ö2000±ß¤Î¥é¥ó¥Á¤ò°Â¤¤¤È¸À¤¦¡×¤Ê¤É¡¢´¶³Ð¤¬°ìÈÌ¿Í¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¡Ø°Â¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Éþ¤¬£±Ëü±ß¤«¤è¡Ä¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¤Ï³«¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤È¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ôËü±ßÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ¶¿å¤ÎÉñÂæ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¸À¤¤Êý¼¡Âè¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½÷»ÒÂç¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡Ø¤ª¾î!?¡Ù¤È·Ù²ü¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢½Ð¿È¹»¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥¦¥Á¤Î³Ø¹»¡¢ËÜÊª¤Î¤ª¾îÍÍ¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤À¤±¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤È¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤µ¤âÊ§¿¡¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¥¨¥¹¥Æ¤äÈþÍÆ±¡¤Ë½ÐÈñ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤
¡ÖÈþÍÆ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ò¤È¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î³°¸«Ëá¤¤Ø¤Î½ÐÈñ¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¾ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»ÒÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¶â³Û¤Ç¤â¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¾èÇÏ¡×¡Ö¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤ª¾î¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤½¬¤¤»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤¬¤ä¤ë¤³¤È¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÌÜÅª¤Ç»Ï¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ì¯¤Êµ÷Î¥¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÇã¤¤Êª¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶³¤³°¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¡ÊªÍß¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¥á¥¤¥ó¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤¬²ò¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ñ¸÷¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÌÈÀÇÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×ÄøÅÙ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ÜÆ°¤Ë¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦
¡ÖÊâ¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤Ïµï½»ÃÏ¤ä¿¦¼ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¶ËÎÏÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÉÑÈË¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æ·ëº§¼°¤¯¤é¤¤¡£²¿¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ê¤Î¡©¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë±ï¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö°ã¤¦À¤³¦¤Î¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö½ÐÈÇ¶È³¦¤Ï¿·´©µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¿¦¶ÈÅª¤ÊÍýÍ³¤Ê¤é¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ê¾®Êª¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¾®Êª¤Þ¤Ç¹âµéÉÊ¤À¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ëº¤¤ê¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ý¤ÁÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡Ö¶â¤Î¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê½÷¡ª¡×¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ºâÉÛ¤äÌ¾»ÉÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª¹â²Á¤Ê¤Î¤¬ÉáÄÌ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡Ö°Â¤¤Å¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢°Â²Á¤Ê°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹Áª¤Ó¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¡¢ÃËÀ¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½÷À¤«¤é¤ªÅ¹¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡Ö¥×¥Á¥»¥ì¥Ö½÷»Ò¡×¤ËÂÐ¤·¤Æº¹¤ò´¶¤¸¡¢¸òºÝ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è¤ÏÊÑ¤¨¤º¤È¤â¡¢ÅÁ¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÈ¯¸À¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é20Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×184Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº