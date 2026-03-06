◆２、３軍紅白戦 紅組３―０白組＝特別ルール５回まで＝（６日・ジャイアンツ球場）

巨人の中山礼都外野手（２３）が攻守に躍動し、順調な調整ぶりを示した。

まずは守備で見せた。初回に２点を先制され、なおも２死二、三塁で亀田の右前打に猛チャージ。本塁へ矢のようなワンバウンド送球を見せ、二走・笹原の生還を阻止した。「常にアウトにできるところを狙っている。そこは続けていきたいし、もっと高いレベルの守備をできるように練習したい」。昨季途中から外野に挑戦し、セ・リーグの外野手でトップタイの６補殺を記録した強肩を見せつけた。

打撃でも快音を響かせた。初回１死の第１打席では、左腕・又木に対してカウント３―２から右前打。第２打席では捉えた打球が正面をつき左飛となったが「ストライク、ボールの見極めも割とできていたので、打席の感覚は悪くない」と状態の良さをアピールした。

中山は２月１４日から３月３日まで、侍ジャパンのサポートメンバーとして同行。期間中は練習時間が限られたため、練習量確保を目的に５日から２軍に合流している。この日も試合後にグラウンドで特打に臨み、約３０分間バットを振り続けた。阿部監督は１０日のソフトバンク戦（宇部）からの合流を示唆している。

昨季は自己最多の１０３試合に出場して打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点。正右翼手の筆頭候補に挙がるが、今季の外野は激戦だ。キャベッジ、丸、新加入の松本が順調な仕上がりを見せ、ドラフト４位・皆川、佐々木らが対外試合で猛アピールを続けている。「他の人のことは関係ない。自分が結果を残せば１軍の試合に出られる。チームの勝ちに貢献できるような打席と守備の内容にして、どんどん進化していきたい」と背番号４０は、さらなる高みを目指す。