女優の常盤貴子が６日、都内で行われた３０日放送開始のＮＨＫ夜ドラ「ラジオスター」（月〜木曜・午後１０時４５分、全３２回）の会見に、主演の福地桃子らと出席した。

石川県能登地方を舞台にした物語への出演に、常盤は「すごくいいドラマじゃないですか？」と自画自賛。「優しい気持ちになれたし、笑いながら涙がこぼれる。自分が出演しているドラマはなかなか大きな声で面白いと言いづらいけど、出られてよかった」とかみ締めた。

常盤は２０１５年度前期の朝ドラ「まれ」がきっかけで、能登を訪れるようになった。２４年元日の能登半島地震以降は、復興支援のためボランティアなどを精力的に行っている。今回役を演じる中で「全てのセリフに涙が出そうになるが、能登の皆さんのように笑顔で聞くことも大事。自分の胸にとどめて今を生きることを心がけた」と明かした。

思い入れのある能登について「自分たちの街がドラマの舞台になることはすごく輝かしいこと。能登のことが忘れられているんじゃないか、という不安がある中で、多くのロケ隊が街を撮影して全国の方が見てくれる。能登の人間でもないのに、ありがとうという気持ちで撮影を見ていた。能登に住んでいる方々が能登を誇りに思えるようなドラマになってほしい」と願った。

ドラマは災害に遭った能登で、ラジオ局を開局しようと奔走する物語。現地では昨年１１月末から約２週間撮影を行った。