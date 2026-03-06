第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。大阪桐蔭（大阪）は第６日第１試合で熊本工（熊本）と対戦する。１回戦最後のカードとなった。

大阪桐蔭にとって“大トリ”出場は縁起がいい。１３年、１７年、２２年と３度経験し、森友哉を擁した１３年は３回戦敗退も、１８年には徳山壮磨、藤原恭大らを擁し優勝。２２年には前田悠伍、松尾汐恩らを擁し優勝。過去３度の“しんがり”出場で２度の優勝を飾っている。

“大トリ”登場に西谷浩一監督（５６）は「何回目か知らないけれど、結構当たっている気がします。対策？ こうしたらいいというものは持ち合わせていませんけれど…」と苦笑い。

春夏１０度の優勝に向けて「簡単ではないことは自分が一番が分かっているんですけれど、それだけ自分たちにプレッシャーをかけてこの大会を戦いたいという意気込みを持って、キリもいい１０という数字なので、『みんなで挑戦しないか』ということを呼びかけましたので、何とか有言実行できるように、まずそのためには初戦が大事ですので、全力で頑張ります」と話した。