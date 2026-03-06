ＴＢＳは６日、東京・赤坂の同局で２０２６年４月期番組改編説明会を行い、「アッコにおまかせ」の後番組として、４月にスタートする新番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に言及した。

コンテンツ戦略局企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「日曜の昼を４０年ぶりに改編させていただきます」と「アッコ−」の終了を発表。くりぃむしちゅーの上田晋也がＭＣを務める新番組に向けては「上田さんらしいトーク回しで、１週間のニュースが分かる番組を作りたい」とした。

一見自分に関係ないと思える国内外のニュースを「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージと共に届ける番組。先日、当日の撮影をイメージしたシミュレーションを行い、上田自ら「どうしたらこのニュースが自分ごとになるだろうかすごい考えて、ＶＴＲを出したらわかりやすいんじゃないか」などと提案したという。

ＴＢＳの日曜日は「サンデーモーニング」「サンデー・ジャポン」と生放送の情報番組が続く。同番組の須田麻里江プロデューサーは「報道情報の番組が続くけど違う切り口で、４０年続いた『アッコにおまかせ』の明るい雰囲気は引き継いでいきたい」と語った。