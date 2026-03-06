女優の福地桃子が６日、都内で行われた３０日放送開始のＮＨＫ夜ドラ「ラジオスター」（月〜木曜・午後１０時４５分、全３２回）の会見に出席した。

ドラマ初主演となる福地は、共演の甲本雅裕と常盤貴子に「心強いお二人。大人としてちゃんといてくれているのに、チャーミングな面もあった」と感謝。「（初主演の）新鮮な感情とストーリーを重ねてもらえたら」と呼びかけた。

初めて訪れたロケ地の石川県能登地方は、２０２４年元日の地震で大きな被害を受けた。福地は「（現地の）人から出た言葉や空気を、なるべくそのまま刻んでいきたいということを強く感じた。美しいというだけではない感情が芽生えた」と語った。

能登の温かさに触れていく中で「この風景を見て感じた思いを、どうやって前向きなエネルギーに変えていけるか」を考えたという。「笑いにこだわる明るいこの物語は、人の気持ちを柔らかくほぐすことができるのではないかと思えた。土地や人の思いに支えられてスタートできた。この柔らかい気持ちが届いたらいい」と力を込めた。

ドラマは災害に遭った能登で、ラジオ局を開局しようと奔走する物語。現地では昨年１１月末から約２週間撮影を行った。福地は大阪からボランティアで能登を訪れた主人公・柊（ひいらぎ）カナデを演じた。