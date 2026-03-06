【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-廻屋渉-】 8月 展開予定 【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-福来あざみ-】 【都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-ジャスミン-】 9月 展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-廻屋渉/福来あざみ/ジャスミン-」をそれぞれ8月から9月に展開することを発表した。

本製品は、ゲーム「都市伝説解体センター」に登場する「廻屋渉」「福来あざみ」「ジャスミン」を、同社のプライズ「モニタートップフィギュア」で商品化するもの。

今回同社のプライズ公式サイト「バンプレストナビ」にて本製品を公開しており、フィギュア単体をモニターやPCの上に乗せたり、台座と一緒にデスクや棚に飾ったりできる2WAY仕様となっている。

「都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-廻屋渉-」

「都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-福来あざみ-」

「都市伝説解体センター モニタートップフィギュア-ジャスミン-」

種類：全1種 サイズ：約130mm（台座含む全高 約160mm）種類：全1種 サイズ：約140mm（台座含む全高 約170mm）種類：全1種 サイズ：約140mm（台座含む全高 約160mm）

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

※写真と商品とは異なる場合がございます。