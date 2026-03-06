◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC オーストラリア 5-1 チェコ(6日、東京ドーム)

東京プールの3戦目となるオーストラリアとチェコの試合が終了。チェコが先制するも、2試合連続の2HRを放ったオーストラリア打線に逆転を許し、敗れました。

この試合の中では注目のシーンも。内野手登録ながらレフトの守備についていたウィリアム・エスカラ選手が、試合中に手を痛めたようなそぶりを見せるも、その後の好返球でチームのピンチを救いました。

レフトの守備についていたエスカラ選手は6回、2アウト2塁の場面でショート方向へ高くあがった打球に反応します。これはショートフライとなるも、声かけが届かなかったのかエスカラ選手も捕球のためにスライディング。この際、遊撃手に右手を踏まれたような状態となりました。3アウトとなりベンチに引きあげるも、エスカラ選手は手を気にするそぶり。仲間とのハイタッチでも右手を使いませんでした。

状態が心配されましたが、エスカラ選手はプレーを継続。その後、チェコは9回に4点ビハインドで1アウト満塁のピンチを招きました。これ以上の失点は防ぎたい場面で、続く打者はレフトへ高く打球を打ち上げました。エスカラ選手はしっかり捕球し1アウトを奪うと、すぐさまホームに送球します。

キャッチャーの手前でワンバウンドする送球となりましたが、位置はピッタリ。キャッチャーもボールをつかむと、ホームに駆け込んできたランナーにタッチします。一時はセーフ判定となるも、チェコがチャレンジを要求。リプレー検証の結果、判定は覆りダブルプレーでの3アウトとなりました。判定を受けてエスカラ選手はガッツポーズ。監督も力強く拳を握りながら声をあげました。

この裏の攻撃で反撃ならず、チェコはここまで2連敗。それでも印象深いプレーを続けています。