お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（54）が5日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。人気芸人のコメント力を絶賛した。

番組VTRで「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅が、新しいスイーツをレポートすべく、「フルーツをこよなく愛する男」として登場した。これを受けて、スタジオで見ていた海原ともこは「原田君がフルーツを好きなのは、芸人界隈では有名やんね」と納得した。

すると同番組にゲスト出演した「空気階段」水川かたまりは、プライベートで交流があることを告白。原田から「おいしいブドウを手に入れたから、うちにおいでや」などと、たびたび誘われるといい、「リスがリスを誘うみたいな」と例えた。

そしてロケで老舗果物店を訪れた原田は、看板メニューのケーキを頬張り「アカンわ」とリアクション。「かめばかむほど果汁があふれて、味も七色の変化といった感じ」と伝えると、ともこは「上手やねんな、コメント」と絶賛した。

またフルーツゼリーを試食すると、原田は「ムダな甘さを足してるわけじゃないから、リンゴの風みたいな」と表現。そのフレーズに、ともこは「ああいうことを言えるっていうことは、お店の方も気持ち良くなれるから、ビスブラでいいと思う」と太鼓判を押した。

しかしVTRを見ながら、リンゴを手にした原田の姿を「お母さんみたい」と笑っていた海原やすよは、「オバチャンならではのコメントやもんね」と別の角度から称賛していた。