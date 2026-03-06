タレントのはるな愛が、自身が経営するお好み焼き店に導入した高額な機器について語り、スタジオを驚かせる場面があった。

【映像】こじるり驚愕の“秘密兵器”

2008年に「エアあやや」のモノマネで大ブレイクしたはるな。タレントとして数多くのバラエティ番組に出演し、現在はタレント活動に加え飲食店を都内で3店舗経営している。

3月5日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）第3話では、フィリピン料理店の開業を目指し資産を売ったモデル・タレントのゆきぽよが登場。飲食店のリアルな現場を見るべく、はるなが経営する「お好み焼き鉄板酒場どろ」（東京・杉並区）を訪れた。

居抜き物件の改装費約500万円のうち、300万円を占めるというこだわりのキッチンについて、ゆきぽよに同行した飲食コンサルタントの永田ラッパ氏が「これは何の機械だと思う？」と質問。中に見える食材から、ゆきぽよが「かつお節削り？」と答えると、はるなは「0.01ミリのふわっふわのかつお節が削れる。香りと食感が全然違う」とこだわりの機械であることを語る。

ただ、この機械の値段が「93万円」だと判明すると、スタジオは仰天。MCの小島瑠璃子は「すご〜い！そんなに高いの…！」、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は「知らないよ、かつお節削り機が93万円なんて」と、唖然とした様子だった。

また、永田氏が「お好み焼き店をやる時にかつお節のことまで考える？これがきちんと勉強されていて、長年やっているということ」と称賛すると、はるなは「ロケの仕事でいろんな所・お店に連れて行ってもらえる。これも名古屋での究極のねこまんまごはんのロケで、聞いて紹介していただいたもの。ロケしながら勉強するというか、繋がり。良いところも悪いところも持ち帰る」と、タレント業が活きていることを語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。