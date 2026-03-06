パパのすね毛に初めて気づいた赤ちゃん。その意外すぎるリアクションに、パパとママは思わず大爆笑！そんな微笑ましい家族のひとときを捉えた動画が、Instagramで話題になりました。登場するのは、生後10カ月の女の子、ゆなちゃん。可愛らしい反応に、「大物の予感！賢い子♡」「笑いすぎて涙出た」など、たくさんのコメントが寄せられています。



【動画】「あれ？ここにも毛がある…？」パパのすね毛に気づいた赤ちゃん

パパと遊んでいたゆなちゃんが、ふとパパの足元をジーッと見つめ始めました。どうやら、ズボンと靴下の隙間からのぞくすね毛が気になったようで、小さな手でそっとサワサワと優しく触ってみます…。そして次の瞬間、今度は自分の髪の毛を触り始めたゆなちゃん。その可愛らしい行動に、思わずママが動画を撮り始めました。



パパのすね毛と、自分の髪の毛を繰り返し交互に触り続けるゆなちゃんの行動に、笑いが止まらないパパとママ…！自分の頭にある毛が、パパの足にもあるということに戸惑っているかのように、何度も触って比べます。思わず、「可愛い…ここ（頭）にあるはずなのにね（笑）」とママ。添えられたテロップは、『初めて髪の毛以外に毛が生えていることに、気付いた瞬間（笑）』…！



笑っているパパとママを不思議そうに見つめるゆなちゃんに、「なんでだろうね〜」とパパが声をかけます。少しおもちゃに気がそれたところで、パパが「ゆなちゃん、これなんだ？」とすね毛を触ってみせると、ゆなちゃんはおもちゃを片手にパパのすね毛を再確認。そして、やっぱりすぐに自分の髪の毛を触るゆなちゃんの姿とパパ、ママの笑い声で動画は締めくくられました。



動画を撮影していたママ（＠__ynsn.0402）に話を聞きました。現在ゆなちゃんは、弟が生まれてお姉ちゃんになり、来月で3歳のお誕生日を迎えます。



ーー動画撮影時の、ママとパパのお気持ちを教えてください。



「まさか毛を認知しているとは思わず、夫婦ふたりでお腹が痛くなるほどに笑いました！」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「みなさんからとても大きな反響があり、うれしく思っています。『賢い』『人生1周目』など、面白いコメントもたくさんあり、育児の合間に見させてもらってます」



ーー動画撮影時のゆなちゃんを振り返って、どのようなお子さまでしたか？



「活発で天真らん漫な子でした。今も変わらず同じです。笑顔がとてもキュートです！」



ーーもうすぐ3歳になるゆなちゃん。今までの子育てを振り返ってみて、いかがでしょうか？



「とてもいい子に育っているなと、我ながら思っています（笑）。下の子が生まれ、急にお姉ちゃんになりましたが、上の子ファーストで下の子にも優しいお姉ちゃんです」



ゆなちゃんの可愛らしい発見に、500件を超えるコメントが寄せられました。



「こんなに小さいのに、疑問に思うって賢い子ですね！悩んでる姿がとても可愛い♡」

「赤ちゃんって、大人が思う以上に理解してるんですね。可愛いだけじゃなく賢い赤ちゃんですね」

「かわいすぎて何回も観てしまう♡おかげさまで、ほっこり幸せな気持ちになりました♡」

「赤ちゃんも可愛いけど、パパさんママさん含めてのご一家の、幸せな時間が見えるようでこちらまで幸せな気持ちに…」

「こうやって学習するんですね〜〜」



Instagram（＠__ynsn.0402）では、ニコニコの笑顔が可愛い、ゆなちゃんの元気いっぱいな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）