シユイの新曲「リーチライト」が、4月12日より放送のTVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のエンディング主題歌に起用。また、同曲を使用したアニメのメインPVも公開となった。

（関連：【映像あり】シユイの新曲「リーチライト」がED主題歌、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2メインPV）

本楽曲は、水野あつが作詞作曲を、雪乃イトが作曲編曲をそれぞれ担当している。シユイは今回のタイアップについて「作品の中で、魔法を使えない彼は、『勇気』という魔法を見出してくれました。」「光に手を伸ばす彼らの願いを、何度でも聞いていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

なお本楽曲は、アニメ初回放送翌日の4月13日に配信リリースされる。

・シユイ コメント

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2のエンディングテーマを歌わせていただきます、シユイと申します。今回の楽曲『リーチライト』の作詞は水野あつさんに、そして曲は雪乃イトさんにお願いしました。作品の中で、魔法を使えない彼は、『勇気』という魔法を見出してくれました。そしてその曲がることない決意は、まっすぐに、一本の剣でした。何もかもを切り裂くための剣でした。レコーディングでは、弱虫が語りだして、そして決意を叫ぶその4分間の過程で、シユイの歌声がどれだけピンと張り詰めるかに耳を澄ませました。言葉のもつ意志の強さに恐る恐る触れながら、やはり言葉は魔法のようだと思いました。私たちは喉という剣で、言葉という大きな魔法を織りあげることができるのだと感じました。光に手を伸ばす彼らの願いを、何度でも聞いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）