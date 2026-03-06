ティショットを打つ直前のR・ファウラーに駆け寄る可愛い侵入者は長女マヤちゃん 笑顔で抱き上げ、ダッシュ！
米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。現在、フロリダ州で開催中の「アーノルド・パーマー招待」の過去の動画集の中から、リッキー・ファウラー（米国）と長女マヤちゃんの「甘い瞬間」を投稿した。
【動画】可愛い邪魔者がファウラーに駆け寄る瞬間！
公開された動画は2023年大会の練習ラウンドで、ゴルフジャーナリストのガレット・ジョンストン氏が撮影したもの。アドレスに入り集中力を高めたファウラーに正面から駆け寄るマヤちゃん。アドレスを解いたファウラーは笑顔で抱き上げた。そして帯同キャディに「ちょっと抱っこしていて」と預けようとしたのだが、マヤちゃんがそれを嫌がったため、小走りでアリソン夫人の元まで連れて行った。「邪魔者の中にも可愛い人はいる」と投稿でも記した通り、周囲からも笑い声が起こる微笑ましいシーンだった。ちなみにこの年の大会では、ファウラーは初日こそ好スタートを切ったものの、2日目以降にスコアを伸ばしきれず、トータル1アンダー・31位タイでフィニッシュ。今年は1日目を終えて9位タイにつけている。投稿を見たファンも「本当に可愛いよね」「パパっ子だ」とすっかりマヤちゃんのファンに。そして「ゴルファーのリッキーより優れているのは、父親としてのリッキーだけだ」「今週の勝利を期待しています」などのコメントも寄せられていた。
