＜速報＞原英莉花は連日の「71」 デビュー戦は暫定24位で決勝へ「パットの距離感を合わせたい」
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花は1イーグル・3バーディ・4ボギーの「71」で回り、トータル2アンダー・暫定24位タイで予選通過を決めた。
アウトスタートのこの日、1番でボギー発進となったが、3番パー5で6メートルほどのイーグルパットを沈める。その後はバーディとボギーが交互に来る展開となったが、最終18番パー5でバーディ締めで2日続けてアンダーパーで終えた。ホールアウト後、U-NEXTのインタビューでは「出だしはパッティングの距離感が合わなかった。イーグルもありましたし、取れるところでとれましたが、（ボギーで）吐き出してもどかしさもあった」と1日を振り返った。 デビュー戦できっちり決勝ラウンドへコマを進めた。「パッティングの距離感を合わせて、あしたはもっとバーディを増やせるようにがんばりたい」と意気込んだ。今季初戦の渋野日向子はこの日「70」で回り、トータルイーブンパー・39位タイで予選通過は確実。西村優菜は最終9番ホールでバーディを奪うなど「69」でラウンドし、トータル2オーバー・56位タイと予選通過圏内でプレーを終えている。笹生優花はトータル3オーバー・65位タイ、馬場咲希はトータル7オーバー・92位タイで2日間の競技を終えた。午後組でプレーする日本勢は、古江彩佳が8ホールを終えてこの日パープレー、8ホールを終えて3つ伸ばしている前年覇者の竹田麗央と並んでトータル4アンダー・13位タイにつけている。櫻井心那は3ホールを終えてトータル1オーバー・48位タイ、吉田優利は4ホールを終えてトータル3オーバー・65位タイとなっている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。第2ラウンド終了後65位タイまでが決勝ラウンドに進出する。
