木下優樹菜、5日分の手作り弁当を披露 多彩なメニューに“ハマっている”おかずも紹介「母ちゃんたちお疲れ様」
元タレントの木下優樹菜（38）が6日、自身のインスタグラムを更新。「#ユキナ飯」と手作りのお弁当を披露した。
【写真】木下優樹菜が披露した5日分の手作り弁当
「1週間のお弁当と夕飯を考えるのも作るのも 気づくといつも何しよう?!とか考えてる」という木下は、5日分のお弁当を披露。それぞれ大きさの違うお弁当箱が3つ並んでおり、カルビ丼や照り焼きチキンなどスタミナたっぷりのメニューから、野沢菜漬けや大根の煮物など、栄養バランスが考えられた多彩なおかずが“びっしり”と敷き詰められている。
「らくちん」でハマっているという「おにぎらず」は、肉、卵、レタスが挟まったものと、照り焼き味のスパムと卵が挟まったものの2種類を披露した。
「母ちゃんたちお疲れ様でした」と世の母たちを労う木下の投稿には、「朝からお疲れ様です」「毎日おいしそーう」「毎朝ユッキーナのお弁当ストーリーモチベにわたしも子供の幼稚園お弁当作りがんばってます」「頑張らなきゃって思わせてくれて感謝です！私のモチベーション！」など、同じく弁当作りに励むフォロワーからの声が寄せられている。
