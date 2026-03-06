TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、新番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」(月〜金曜前9・55)を発表した。現在放送中の「プチブランチ」は放送終了する。

MCは滝沢カレンと和田明日香が週替わりで担当する。同番組は、週ごとに決まる“テーマ食材”と、ゲストの冷蔵庫の中身から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングでゲストとともに料理を作り上げていく、これまでにない“フィーリング料理番組”。ルールや細かい工程に縛られず、料理中に起こってしまう多少のミスも、フィーリングでカバーしながら斬新なレシピを開発していく、という内容。

料理上手として知られる滝沢は、「野菜を眠らせる」「お肉をお風呂(油)に入れる」といった「カレン語」と呼ばれる独特の表現も話題となり、レシピ本も出版。テレビ朝日系で冠番組「NOと言わない！カレン食堂」に出演しているものの、料理番組のレギュラー出演は今回が初めてだ。

コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「女性層が中心に見ていただいている中で、誰しもが考える“きょう夜どうしようかな”というニーズに応えていきたい。お2人料理が得意なのはもちろんのこと、お2人の感性だからできるオリジナルでおいしい料理を視聴者の皆さんに届けることでいいアイデアのたしになれば」と期待を込めた。