『アッコにおまかせ！』40年の歴史に幕 TBS、和田アキ子に「感謝しかございません」
TBSは、6日に『2026年4月期番組改編説明会』を実施し、歌手・タレントの和田アキ子の冠番組『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：54）が今年3月をもって終了することを改めて伝えた。
同番組は、1985年10月に放送開始され、40周年を迎えたタイミングで番組の歴史に幕を閉じる。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュースの三島圭太部長は「感謝しかございません」と述べ、「今回の発表については、ご本人の意向も含め、さまざまな話し合いを重ねた中でこのような形となりました。3月最後の放送までしっかり走りきり、番組を締めくくりたいと思っております」と語った。
後番組には、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』を放送する。プロデューサーを務める須田麻理江氏は「『アッコにおまかせ！』が40年間かけて作り上げてくださった、お昼の明るい空気をしっかり引き継ぎながら、新しい日曜日の顔となる番組になれるよう頑張ってまいりますので、ぜひご期待いただければと思います」と呼びかけた。
