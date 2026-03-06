2児の母・菅野美穂、“好きになれない家事”を明かす「なんかこう、ムダな時間を過ごしているなあって」
俳優・堺雅人の妻で俳優の菅野美穂が、5日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。苦手な家事について明かした。
【写真】映画共演をきっかけに結婚！堺雅人＆菅野美穂のほほ笑ましい夫婦2ショット
この日は、映画『90メートル』（27日公開）でW主演を務める俳優・山時聡真が好物だという唐揚げ作りに菅野が挑戦。料理研究家の平野レミに安くて低カロリーな“唐揚げ最強レシピ”を教えてもらい、山時にサプライズで届ける様子が放送された。
料理中には、菅野の私生活に迫る一問一答のコーナーもあわせて展開。「苦手な家事は？」の質問には「洗濯物を畳むのがあまり好きじゃないですね」と答え、「洗うまではいいんですけど、出来上がったのを畳むのが、すごいなんかこう、ムダな時間を過ごしているなあって思う」と笑った。
菅野の苦手な家事を聞いた平野は、合いの手を入れるように「洗濯物なんて畳まなくたって平気！」とコメント。続けて、平野家では乾いた洗濯物の山から「パンツ取ったり、セーター取ったり、寝巻を取ったりとかしてる。だから引き出しとかいらないの」と私生活を“暴露”すると、菅野も「確かに！」と共感しながら爆笑していた。
菅野は2012年公開の映画『大奥〜永遠〜［右衛門佐・綱吉篇］』での共演をきっかけに、堺と交際を開始し、翌13年4月に結婚。15年8月に長男（10）、18年12月に長女（7）の誕生を発表した。
