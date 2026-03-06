TBSは6日、東京・赤坂の同局で番組改編説明会を行い、3月に終了するTBS日曜昼の情報番組「アッコにおまかせ！」の後番組の「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）への期待を語った。

お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が司会を務め、国内外の幅広いニュースを題材に、出演者の疑問を、専門家がその場で解消していく生の情報番組となる。

コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部企画プロデュース室長の寺田淳史氏は「40年ぶりに改編いたします。日本一のMCと呼び声の高い上田晋也さんをお迎えして、ニュースに取り扱っていただく。ニュースというジャンルをやっていただけるのはTBS系列だけ」と明かし、「上田さんらしいトークでこれを見れば1週間どんな視聴者の方にもニュースを分かってもらえる番組を作りたい」と期待を寄せた。

プロデューサーの須田麻理江氏はシュミレーションでの上田の進行ぶりを「スタッフ一同脱帽」と絶賛。「上田さん自身もどうしたらこのニュースを自分ごとに分かりやすくなるだろうかと凄く考えてくださって、いろいろ意見を出してくださっている。放送までみんなで作り上げているところです」と明かした。

また、上田が現場にクリームパンを差し入れしたといい、「現場も士気が上がっているところです」と説明。「『サンデーモーニング』『サンデージャポン』と報道情報の番組が続いているんですけど、それとはまた違った切り口で、『アッコにおまかせ！』が40年間作ってくださったお昼の明るい空気をしっかり引き継いで、新しい日曜日の顔となる番組になれるように頑張ります」と意気込んだ。