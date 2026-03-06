WBC³«Ëë¤âÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ê¤·¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¸º¤ë¡×¤Î¤«¡© ±©Ä»¥¢¥ÊÈ¯¸À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë³«Ëë¤Î5Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¤¿¤áÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¶ÌÀîÅ°»á(62)¤Ï¶ÉÆâ¤ÎÁ´¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
Netflix¤Î¡È²¼ÀÁ¤±¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤âWBC2026¤ÎÃæ·ÑÀ©ºî¤ò¼õÂú¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¶»»»ÍÑ
¡Ö¤³¤È¤Û¤É¤µ¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¸º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê(54)¤Ï¡Ö¿ô¤Ï3Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ¾åÇÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëWBCÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë½ªßá¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ·ãÀï¶è¤Ç¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ¯´Ö»ëÄ°Î¨1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¤Î»Ù»ýÁØ¤Ï50ºÐ°Ê¾å¡£¤½¤ì¤Ç¤â50ºÐ°Ê¾å¤ÇÃËÀ8.8¡ó¡¢½÷À10.3¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äYouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»2025Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬Áí¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤Î44.8¡ó¤òÀê¤á¡¢ÊüÁ÷¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¹ç·×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë»ëÄ°¼Ô¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¤È¤Ê¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÍøÍÑ¤¬75¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤â¤¦¾¡ÇÔ¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2026Ç¯¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁí¹çËþÂÅÙ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤À¤½¤¦¤Ç¡¢º£²ó¤ÎWBC¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤µ¤é¤ËÃÏ¾åÇÈÎ¥¤ì¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÊü±Ç¸¢Î¥Ã¦¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎWBCÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ìó150²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ëÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Î¹âÆ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£Îý½¬»î¹ç¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢³«ËëÆÃÈÖ¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤Î¤ßÊüÁ÷¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤äÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¼¡¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬¡Ø¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀï¤òÁ´»î¹ç¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎµÕ½±¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤âBS¤â¡¢¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¤ªÆÀ°ÕÍÍ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤ÎCM¤Ð¤«¤êÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¿êÂà¤Î¾Úº¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢WBC¤È¤¤¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬µì¼°¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñÌ±¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¸·Á³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿Í¿ô¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢£×£Â£Ã»ëÄ°¼Ô¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â¸º¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¾åÇÈ¤¬¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ñÌ±¤«¤é¤Î¥Ë¡¼¥º¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÈÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Îà¹¶ËÉá¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡´ØÏ¢µ»ö¤Ç¤Ï¡ØNetflix¤Î¡È²¼ÀÁ¤±¡É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤âWBC2026¤ÎÃæ·ÑÀ©ºî¤ò¼õÂú¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¶»»»ÍÑ¡Ù¤Ê¤É¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£