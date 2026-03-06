

日替わりランチ1375円

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェです。岡山からはボリューム満点のランチが味わえる町中華を紹介します。

岡山市北区の「広東料理 海華楼」は1964年に創業の老舗中華料理店です。厨房で腕を振るうのは3代目の鄭健剛オーナーです。

そんな海華楼の人気メニューが「日替わりランチ」です。

（広東料理 海華楼／鄭健剛 オーナー）

「（メインとサブ）2種類食べていただくことによって、ランチを満足していただける。それが一番かなと思っています」

そうなんです。日替わりランチでは2つの料理が味わえるんです。この日のメインは「イカと野菜の塩味炒め」です。

（広東料理 海華楼／鄭健剛 オーナー）

「海華楼に来たら野菜がたっぷりとれる。8種類以上は入れるようにしているんで、栄養がいっぱいとれるみたいな感じで作っています」

プリプリのイカとシャキシャキの野菜が絶妙な食感バランス！ 塩メインのシンプルな味付けも食材の持ち味を生かしています。

そしてサブ料理は、海華楼ならではの工夫を凝らした「麻婆豆腐」です。

（広東料理 海華楼／鄭健剛 オーナー）

「八丁みそをベースにして作っているんで、体にもやさしい。そんな麻婆豆腐になっています」

発酵食品のみそがうま味と健康をアップ。ほどよい辛さもクセになる一品です。

さらに海華楼でぜひ味わって欲しいメニューが、創業当時からある中華風のカレーです。

（広東料理 海華楼／鄭健剛 オーナー）

「シンプルな味付けなんですけど、スープ自体が3時間以上炊いていますので、鶏ガラと豚ガラのよい味が出て、カレーと一緒になっておいしくなっているという感じですか」

あんかけ風のカレールーはとってもマイルド。ほかでは決して味わえないカレーライスですよ。

（広東料理 海華楼／鄭健剛 オーナー）

「岡山の人が喜んでいただければ、そして、おいしかったですっていう言葉をいただければ、それだけでいいかなということでやっています」

地域で親しまれた町中華でお腹いっぱい間違いなしですね。