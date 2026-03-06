今日はややしっかり＝オセアニア為替概況



昨日は有事のドル買い継続で、豪ドルは対ドルで東京午前の0.7080ドル台からNY午後に0.6974ドルまで売りが出た。少し戻して0.7000ドル台を回復してオセアニア朝を迎えると、午後まで豪ドル買いドル売りが継続し、0.7041ドルを付けている。もっとも昨日のレンジの中での推移であり、動きは落ち着いている。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル買いに加えて、株高を受けた円売りなどもあってしっかり。昨日は対ドルでの豪ドル売りもあって110.07円を付けたが、110.40円前後に戻して東京朝を迎え、111.01円を付けている。



NZドルも同様の動きで、昨日0.5873ドルを付けると、0.5890ドル台に戻して朝を迎え、今日はドル安もあって0.5910ドル台を付けた。対円では円安が優勢で、朝の92.80円台から93.35円を付けた。



今週の主な結果



豪州

03/03 09:30 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -211.0億豪ドル 予想 -164.0億豪ドル 前回 -166.0億豪ドル （経常収支）

03/03 09:30 住宅建設許可 （1月） 結果 -7.2% 予想 5.2% 前回 -14.9% （前月比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 0.8% 予想 0.6% 前回 0.4% （前期比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 2.6% 予想 2.2% 前回 2.1% （前年比）

03/05 09:30 貿易収支 （1月） 結果 26.31億豪ドル 予想 38.8億豪ドル 前回 33.73億豪ドル （貿易収支）



NZ

03/03 06:45 住宅建設許可 （1月） 結果 1.9% 前回 -4.6% （前月比）

