ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > イタリア・パドバで聖火リレー ミラノ冬季パラ イタリア・パドバで聖火リレー ミラノ冬季パラ イタリア・パドバで聖火リレー ミラノ冬季パラ 2026年3月6日 14時56分 新華社通信 ５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京） 【新華社パドバ3月6日】イタリアのパドバで5日、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火リレーが行われた。５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、聖火引き継ぎ式会場に設置された聖火台。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）５日、聖火引き継ぎ式に出席したゲストら。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）５日、聖火リレーの準備をする聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）５日、点火された聖火台のそばで記念撮影する聖火リレーの関係者。（パドバ＝新華社記者／李京）５日、点火された聖火台のそばで記念撮影する聖火リレーの関係者。（パドバ＝新華社記者／侯俊）