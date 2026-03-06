５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京）

【新華社パドバ3月6日】イタリアのパドバで5日、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの聖火リレーが行われた。

５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／李京）

５日、聖火引き継ぎ式会場に設置された聖火台。（パドバ＝新華社記者／李京）

５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）

５日、聖火引き継ぎ式に出席したゲストら。（パドバ＝新華社記者／李京）

５日、特設の聖火台に火をともす聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）

５日、聖火リレーの準備をする聖火ランナーのフランチェスカ・タランテロ。（パドバ＝新華社記者／侯俊）

５日、点火された聖火台のそばで記念撮影する聖火リレーの関係者。（パドバ＝新華社記者／李京）