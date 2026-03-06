つくれぽ8000件超！ふわふわでタレがうまい「つくねの甘辛照焼き」を作ってみた

【春におすすめの厳選レシピ vol.1】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年春号』が発売しました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

照りうま！絶品「つくねの甘辛照焼き」

2026年2月27日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年春号』を見ていたら、おいしそうな「つくねの甘辛照り焼き」を発見。つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）は脅威の8000件超！甘辛タレがご飯にもお酒にも合いそうなこのレシピを、編集部スタッフが実際に作ってみました！

豆腐を入れるのがポイント

豆腐は軽く水切りをしておきます。みじん切りしたネギとその他の材料をよく練り混ぜたらタネの準備は完了。







タネを丸めて、油をひいたフライパンで焼いていきます。両面焼き色がついたら、合わせタレを入れて煮絡めて完成！





とろ〜り黄身を絡めたら、うま〜！！濃いめの味付けなのでお酒のアテにも最高です。





豆腐が入っているので、ヘルシーでふわふわに仕上がるのもうれしいところ。冷めてもおいしいので、たくさん作ってお弁当のおかずとして冷凍保存しておくと便利です。

これからの季節、行楽のお供にもぴったりなので、ぜひ試してみてくださいね！

今回紹介した「つくねの甘辛照焼き」が掲載されている『cookpad plus 2026年春号』は付録も豪華！

通常号の付録は「MOOMIN（ムーミン） 磁器の密閉保存容器」

今回の付録は「MOOMIN （ムーミン）磁器の密閉保存容器」そのまま食卓に出してもおしゃれなデザイン。フタには日付ダイヤルがついていていて、電子レンジや食洗機OKなのも使い勝手バツグンです！





大人気の料理家・長谷川あかりさんが本誌で紹介している、作りおき副菜を作って盛りつけてみました。

増刊号の付録は「MOOMIN （ムーミン）大容量ボックス型保冷バック」

2Lペットボトルが5本も入る大容量！持ち手が長めなので肩からかけられてとっても便利です。春らしいカラーのムーミンと仲間達のかわいい柄は、これからの季節ピクニックやお買い物に大活躍すること間違いなし。















『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年春号の巻頭特集は殿堂入りベストレシピ！クックパッドで大きな支持を集めた殿堂入りレシピ30品を大公開。つくれぽ1万件以上の超人気レシピから、新じゃがやアスパラなどの春野菜おかず、特売肉おかず、パスタ＆スープまで…みんなのお墨付きレシピをぜひ味わってみてください。



『cookpad plus 2026年春号』（扶桑社）

2026年2月27日（金）より全国書店やオンラインストアにて販売中です。



【ご購入はこちらから】



・通常号：Amazon



・増刊号：セブンネットショッピング



※通常号と増刊号では価格が異なります。