７人組のグローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）の公式Ｘ（旧ツイッター）が６日に更新され、メンバーのヨンウン（ＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮ）が活動を終了し、６人体制になることを発表した。ヨンウンは２０２５年７月から体調不良のため活動を休止していた。

所属事務所が「Ｋｅｐ１ｅｒの今後の活動体制およびメンバーＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮの活動に関するご案内」と題して報告。「Ｋｅｐ１ｅｒの今後の活動に関してご案内いたします。Ｋｅｐ１ｅｒはこれからＣＨＯＩ ＹＵＪＩＮ、ＸＩＡＯＴＩＮＧ、ＫＩＭ ＣＨＡＥＨＹＵＮ、ＫＩＭ ＤＡＹＥＯＮ、ＨＩＫＡＲＵ、ＨＵＥＮＩＮＧ ＢＡＨＩＹＹＩＨの６人体制で活動を続けることとなりました」と伝え、「これに伴い、２０２２年のデビュー以来Ｋｅｐ１ｅｒのメンバーとして大切な旅路を共にしてきたＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮはチーム活動を終了することとなりました」と発表した。

「当社とＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮは長い時間をかけて今後の活動の方向性について深く話し合ってまいりましたが、慎重に協議を重ねた結果、このような決定に至りました」と説明。「Ｋｅｐ１ｅｒのメンバーもまた、お互いへの信頼をもとにＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮの意思を尊重し、応援しております」という。

ヨンウンは２０２５年７月、体調不良により活動休止することを報告していた。事務所はヨンウンについて「今までチームの一員として誰より真摯（しんし）で情熱的に頑張ってくれたＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮに感謝するとともに、当社は彼女のこれからの活動を心から応援いたします」とエール。今後のグループに関しては「Ｋｅｐ１ｅｒは６人体制で新たな歩みを続けてまいります。Ｋｅｐ１ｉａｎの皆さんによりよい音楽・ステージで思返しができるよう、最善を尽くしてまいります。新しい道を歩むことになったＳＥＯ ＹＯＵＮＧＥＵＮと６人体制で引き続き活動していくＫｅｐ１ｅｒに、ファンの皆さんの温かい励ましと変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございます」とつづられた。

Ｋｅｐ１ｅｒは、韓国のオーディション番組「Ｇｉｒｌｓ Ｐｌａｎｅｔ ９９９：少女祭典」から誕生したガールズグループ。もともとデビューから２年６か月の期間限定での活動が予定されていた。しかし２０２２年１月にミニアルバム「ＦＩＲＳＴ ＩＭＰＡＣＴ」で韓国デビューすると、タイトル曲「ＷＡ ＤＡ ＤＡ」が世界的ヒットとなり、ミュージックビデオが公開からわずか３か月で１億回再生を突破。日本でもストリーミング総再生回数が１億回を突破し、日本レコード協会からもプラチナ認定されるなど、世界的なアーティストに成長。２年半での解散もうわさされていたが、２４年５月に所属事務所がグループの存続を発表した。同年７月にマシロとイェソがグループとしての活動を終了し、７人体制となっていた。