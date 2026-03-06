Mrs. GREEN APPLE、初の冠番組がレギュラー化 大森元貴が“番組制作”に込めた熱い思い
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEにとって、全国ネット初となる冠番組『テレビ×ミセス』（読み：テレビミセス）が、毎週月曜午後9時よりTBS系でレギュラー放送されることが決定した。2025年6月と11月に特番として放送され、好評を受けてレギュラー化が実現した。
【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様
同番組は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻しているMrs. GREEN APPLEが、グループとして初めてMCを務めるコラボバラエティ。タイトルの通り“テレビとミセスが本気でコラボ”する新しいジャンルの番組で、さまざまな人やモノとの掛け算で多彩な企画を展開していく。
特番として放送された第1弾は2025年6月、第2弾は同年11月にオンエア。音楽ファンだけでなく幅広い視聴者から反響が寄せられ、レギュラー化を望む声が多く寄せられていた。
番組では、豪華アーティストとの名曲コラボをはじめ、芸人とのコント企画や、大がかりなセットを使った体当たりのバラエティ企画など、ジャンルを越えた企画を用意。さらにスタジオを飛び出し、学生たちと触れ合うロケ企画なども予定されており、幅広い内容で番組を盛り上げる。
音楽活動だけでは見られない3人の新たな一面も見どころの一つとなる。6日に行われた『2026年4月期 番組改編説明会』に出席した番組の総合演出・竹永典弘氏は「おそらく多くの方が思うことだと思いますし、僕自身も感じていることなんですが、『なぜ日本を代表するトップアーティストで、めちゃくちゃ忙しいMrs. GREEN APPLEが、しかもバラエティのようなことをやるんだろう』と。僕自身、この企画を考えるときに悩む部分もありました」と振り返る。
続けて「そこで一度、メンバーの大森元貴くんと深く話したことがあったんです。そのときの彼の答えは、とてもシンプルでした。『僕はテレビが大好きなんです』と言ってくれたんです」と明かし、「自分たちが子どもの頃や青春時代に、ワクワクやドキドキをもらってきたのがテレビだった。だからこそ、これからは自分たちがテレビを通して、そのワクワクやドキドキを日本中に届けたい」という大森の言葉を紹介した。
レギュラー化に際し「これからは全国にロケに出てスターを探しに行ったり、学校に行ったり、さまざまなことに挑戦していこうと考えています」と説明し、「月曜日の夜は、なかなか疲れていて元気が出ないときもあると思いますが、そんなときに少しでも楽しく、そして愛してもらえる番組をお届けできたらと思っています」と期待を込めた。
【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様
同番組は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻しているMrs. GREEN APPLEが、グループとして初めてMCを務めるコラボバラエティ。タイトルの通り“テレビとミセスが本気でコラボ”する新しいジャンルの番組で、さまざまな人やモノとの掛け算で多彩な企画を展開していく。
番組では、豪華アーティストとの名曲コラボをはじめ、芸人とのコント企画や、大がかりなセットを使った体当たりのバラエティ企画など、ジャンルを越えた企画を用意。さらにスタジオを飛び出し、学生たちと触れ合うロケ企画なども予定されており、幅広い内容で番組を盛り上げる。
音楽活動だけでは見られない3人の新たな一面も見どころの一つとなる。6日に行われた『2026年4月期 番組改編説明会』に出席した番組の総合演出・竹永典弘氏は「おそらく多くの方が思うことだと思いますし、僕自身も感じていることなんですが、『なぜ日本を代表するトップアーティストで、めちゃくちゃ忙しいMrs. GREEN APPLEが、しかもバラエティのようなことをやるんだろう』と。僕自身、この企画を考えるときに悩む部分もありました」と振り返る。
続けて「そこで一度、メンバーの大森元貴くんと深く話したことがあったんです。そのときの彼の答えは、とてもシンプルでした。『僕はテレビが大好きなんです』と言ってくれたんです」と明かし、「自分たちが子どもの頃や青春時代に、ワクワクやドキドキをもらってきたのがテレビだった。だからこそ、これからは自分たちがテレビを通して、そのワクワクやドキドキを日本中に届けたい」という大森の言葉を紹介した。
レギュラー化に際し「これからは全国にロケに出てスターを探しに行ったり、学校に行ったり、さまざまなことに挑戦していこうと考えています」と説明し、「月曜日の夜は、なかなか疲れていて元気が出ないときもあると思いますが、そんなときに少しでも楽しく、そして愛してもらえる番組をお届けできたらと思っています」と期待を込めた。