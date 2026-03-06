滝沢カレン、自由発想の料理番組でMCに 料理家・和田明日香と週替りで担当
タレントの滝沢カレン、料理家の和田明日香がMCを務める、新料理番組『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』が、2026年3月30日からTBSでスタートする（毎週月〜金 前9：55 一部地域を除く）。ゲストの冷蔵庫にある食材と“テーマ食材”をヒントに、MCとゲストが自由な発想で料理を作り上げる“フィーリング料理番組”となる。
番組は、週ごとに決まるテーマ食材とゲストの冷蔵庫の中身から着想を得て、MCとゲストが料理を作り上げていく内容。ルールや細かな工程に縛られず、その場の発想や感覚を大切にしながら調理を進めるのが特徴だ。料理に正解はないという考えのもと、調理中に起こる多少のミスも“フィーリング”でカバーしながら、新たなレシピの誕生を目指す。
MCは滝沢と和田が週替わりで担当。それぞれ異なる個性と感性を生かし、同じテーマでも異なるアプローチの料理を披露する。ゲストとともに即興的なアイデアを重ねながら完成させる料理やトークも見どころとなる。
番組では、冷蔵庫にある身近な食材から思いもよらないレシピが生まれる過程を楽しめる構成となる予定。自由な発想で作る料理を通して、家庭でも気軽に挑戦できるアイデアを提案する。
