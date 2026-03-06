TBS『クレイジージャーニー』3月終了を正式発表 11年の歴史に幕 後番組は坂上忍＆中島健人
TBS系で放送中のバラエティー番組『クレイジージャーニー』（毎週月曜後10：00）が、2026年3月をもって終了することが6日、『2026年4月期番組改編説明会』で発表された。2015年に特番としてスタートし、その後レギュラー化された人気番組が約11年の歴史に幕を下ろす。
【ライブ写真】まぶしすぎる…！星の上に乗る中島健人
同番組は、世界中を飛び回る冒険家やジャーナリスト、写真家など、独自の分野で活動する人物に密着するドキュメントバラエティー。番組スタッフが同行し、常識にとらわれない“クレイジーな旅”を紹介する内容で話題を集めた。過酷な環境での冒険や、一般では体験できない場所への潜入取材など、唯一無二の企画が人気を呼び、レギュラー番組として長く支持されてきた。
番組は2015年に特番として初放送され、反響を受けてレギュラー化。個性的な“クレイジージャーニー”たちの生き方や価値観を紹介するスタイルが特徴で、国内外の未知の世界を伝えるバラエティーとして存在感を示してきた。
終了後の後番組として、ランキングバラエティー『プロフェッショナルランキング』がレギュラー放送される予定。チェアマンを坂上忍、プレゼンターを中島健人が務め、“その道のプロがガチ投票で選ぶ本当のNo.1”をテーマに、さまざまなジャンルのプロフェッショナルがランキング形式で頂点を決める内容となる。
